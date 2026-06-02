إعلان موعد حلول فصل الصيف في أذربيجان

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

سيحلّ فصل الصيف (الانقلاب الصيفي) أذربيجان في الساعة 12:24:26 بالتوقيت المحلي يوم 21 يونيو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم الفيزياء الفلكية بكلية الفيزياء في جامعة باكو الحكومية ان فصل الصيف الفلكي يبدأ في نصف الكرة الشمالي ويبدأ فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي في هذا التوقيت. وخلال هذه الظاهرة، ستكون الزاوية بين محور دوران الأرض واتجاه الشمس في أدنى مستوياتها، ما يجعل الشمس تصل إلى أعلى نقطة لها في السماء هذا العام. وفي باكو، ستكون الشمس في أقصى ارتفاع لها فوق الأفق (73.1 درجة) ظهر ذلك اليوم.

ويشهد هذا اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة حيث يبلغ طول النهار 15 ساعة و3 دقائق و24 ثانية، بينما يبلغ طول الليل 8 ساعات و56 دقيقة و36 ثانية. وسيبلغ طول فصل الصيف 93 يوما و15 ساعة و40 دقيقة و42 ثانية.