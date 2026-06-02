 بدء محاكمة قادة النظام الانفصالي السابقين أمام محكمة الاستئناف في باكو

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

بدأت محكمة الاستئناف في باكو نظر الطعون المقدمة من طرف مجموعة من قادة الكيان الانفصالي البائد من مواطني جمهورية أرمينيا أرايك هاروتيونيان وأركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان وديفيت إيشخانيان وديفيد بابايان وليفون مناتساكانيان وآخرين المدانين من قبل محكمة باكو العسكرية بارتكاب جرائم ضد السلم والإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية وتمويل الإرهاب إبان العدوان العسكري الأرميني على أذربيجان.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي إيلمار رحيموف شهدت توفير مترجمين باللغتين الأرمينية والروسية ومحامين لجميع المتهمين لضمان حق الدفاع.

وقدم السجناء طلبات قانونية تشمل الاستماع لشهود جدد وحضور ممثل عن مكتب أمين المظالم وهي الطلبات التي اعترض عليها الادعاء العام منعاً لإطالة أمد المحاكمة قبل أن تقرر هيئة المحكمة قبولها جزئياً وتأجيل الجلسة إلى 9 يونيو الجاري.

هذا وقضت محكمة باكو العسكرية في 5 فبراير 2026 بأحكام متفاوتة ضد المدانين، حيث صدر حكم السجن المؤبد بحق أراييك هاروتيونيان وليفون مناتساكانيان ودافيد مانوكيان ودافيت إيشخانيان ودافيد بابايان.

كما حُكم على أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان بالسجن لمدة 20 عاماً ومادات بابايان ومليكسيت باشايان لمدة 19 عاماً وغاريك مارتيروسيان لمدة 18 عاماً.

وتراوحت بقية الأحكام بين 15 و16 عاماً بحق دافيت ألاهفيرديان وليفون بالايان وفاسيلي بيغلاريان وغورغن ستيبانيان وإريك غازاريان.