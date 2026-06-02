منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يستهل مشواره في كأس العالم بفوز مستحق على مدغشقر

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

استهل منتخب أذربيجان الوطني لكرة السلة الثلاثية للسيدات مشواره في بطولة كأس العالم المقامة في العاصمة البولندية وارسو بتحقيق فوز مهم في مباراته الأولى، حيث واجه المنتخب الأذربيجاني في الجولة الأولى من دور المجموعات نظيره من مدغشقر وتمكن من التغلب عليه بنتيجة 21-13.

ويخوض المنتخب مباراته الثانية في المجموعة اليوم الساعة 22:20 بتوقيت باكو ضد منتخب هولندا الذي يُعد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.