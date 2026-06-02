إحباط تهريب أكثر من 22 كيلوغراماً من الماريجوانا في جمارك أستارا

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أعلنت الدائرة الإعلامية للجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية أن موظفي جمارك أستارا أحبطوا محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة، جرى ضبطها وإخراجها من التداول غير المشروع.

وجاء في بيان الجمارك أن شاحنة نقل بضائع متجهة من إيران إلى الاتحاد الروسي ومحملة بـلخَس خضعت للتفتيش عبر جهاز الأشعة السينية في نقطة تفتيش جنوب أستارا الجمركية بعد ظهور مؤشرات مشبوهة.

وأسفر التفتيش الدقيق المستعان فيه بـكلاب الخدمة الجمركية (الكلاب البوليسية) عن العثور على 191 طرد مخفي تحت صناديق الخس تحتوي على 22 كيلوغراماً و565 غرام من مخدر الماريجوانا المجففة فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.