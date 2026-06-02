رئيس أناما يلتقي وفد مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لدواعي إنسانية باكو، 2 يونيو، أذرتاج

التقى رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف بوفد من مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لدواعي إنسانية ضم مدير العمليات روري لوغان ومديري البرامج بيدرو باستو وستانيسلاف داميانوفيتش.

و شهد اللقاء مناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن "توفير الدعم لمكافحة تهديدات الألغام في جمهورية أذربيجان" الموقعة بين الجانبين العام الماضي، إلى جانب تبادل الآراء حول آفاق التعاون المستقبلي في مجالات التدريب والعمليات الميدانية والمعايير والابتكارات.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الدولي، في إطار زيارته البلد، بالاطلاع ميدانياً على سير عمليات إزالة الألغام والأنشطة التدريبية في مركز غويغول التابع لوكالة أناما.