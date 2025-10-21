أذربيجان وكازاخستان تناقشان الذكاء الاصطناعي واللوجستيات بمنتدى أستانا للأعمال

أستانا، 22 أكتوبر، أذرتاج

عُقد في أستانا منتدى الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني بشعار "التعاون الاقتصادي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والمبادرات الصناعية" بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن شركات من كلا البلدين تعمل في قطاعات التجارة واللوجستيات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات العالية.

وصرح نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني أنار أخوندوف بأن العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنحو ثلاثة أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 568 مليون دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وأكد نائب وزير التجارة والتكامل الكازاخستاني أيدار أبيلدابيكوف أن توسيع العلاقات التجارية يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون وأن اللوجستيات ذات أهمية خاصة في هذا المجال مشيراً إلى أن كازاخستان وأذربيجان شريكان مهمان في السلسلة التجارية الأوراسية وأن تعزيز الروابط اللوجستية المتبادلة سيزيد من حجم الشحن في المنطقة.

وجرى خلال المنتدى التوقيع على عدد من الوثائق شملت مجالات الرقمنة في إدارة الموارد المائية والإنتاج الصناعي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مركز في أستانا على غرار نموذج "بيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الأذربيجاني.

واختتم المنتدى بعقد لقاءات ثنائية بين الشركات وعقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني.