وزير خارجية إستونيا: أذربيجان تلعب دورا مهما للغاية في المنطقة

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في باكو مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف إن "هذه أول زيارة لي باكو كوزير للخارجية ونناقش من حين لآخر العديد من المسائل وتتوسع العلاقات بين إستونيا وأذربيجان تدريجيا".

وأشار إلى أن إستونيا وأذربيجان تتشاركان في العديد من القيم، بما في ذلك المبادئ الجيوسياسية وتلعب أذربيجان دورا مهما للغاية في المنطقة.

كما أضاف الوزير الإستوني قائلا إن "تعاوننا في مجال التعليم على مستوى جيد جدا وهذا مهم للمستقبل ويوحد بين شعبينا ولدينا علاقات ممتازة وتعاون جيد للغاية".