نائب وزير التعليم الأذربيجاني: المعرفة السليمة بالدين أساس التربية الروحية والتسامح والاحترام المتبادل "برامج بعض المواد الدراسية تتضمن معلومات عن الدين والتراث الديني والثقافي في أقسام خاصة "

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

قال نائب وزير العلم والتعليم الأذربيجاني فروع الدون قربانوف في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الدولية "نماذج التعليم الديني الحديثة" إن مناقشة دور التعليم الديني في العصر الحديث وأهميته في حماية القيم الروحية والاستجابة للتحديات العالمية هو "موضوع بالغ الأهمية من النواحي العلمية والروحية والاجتماعية".

وأشار نائب الوزير إلى أن وزارة العلم والتعليم تولي اهتماماً خاصاً لضمان حصول الشباب على تصور ومعرفة صحيحة عن الدين ضمن النظام التعليمي مؤكداً أن المعرفة السليمة بالدين هي أساس التربية الروحية والتسامح والاحترام المتبادل.

وأضاف قربانوف أن برامج عدد من المواد الدراسية في المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي تتضمن بشكل منهجي معلومات عن الدين والتراث الديني والثقافي في أقسام خاصة موضحا أن هذا يخدم اكتساب الشباب معرفة موضوعية بمختلف الأديان وتشكيل ثقافة الاحترام والتسامح لديهم.

وشدد على أن نتيجة هذه السياسة هي الحفاظ على التسامح الديني والتعددية الثقافية في أذربيجان بمستوى عالٍ حالياً وقال إن هذا يظهر جلياً في الموقف من التراث الديني والتاريخي للبلد، حيث تحمى الآثار الدينية من مختلف العصور سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية على مستوى الدولة.

وفي الختام، أكد قربانوف أن الاهتمام بالدين والتعليم الديني في أذربيجان قائم على مستوى الدولة، حيث يتم إعداد برامج ومناهج حديثة تتفق مع التحديات الجديدة وتوجيه المعرفة الدينية لتتكامل مع العلوم الاجتماعية والإنسانية بهدف تنشئة شباب متسامح ومثقف.