وزير النقل الأذربيجاني: الممر الأوسط ليس بديلاً بل شريان يربط الشرق والغرب

تبيليسي، 22 أكتوبر، أذرتاج

قال وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف في كلمة خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الممر الأوسط: من الموثوقية إلى الفعالية" ضمن فعاليات منتدى طريق الحرير الخامس في تبيليسي إن مشروع الممر الأوسط ليس بديلاً لأي طريق آخر بل هو "أحد الشرايين الرئيسية التي تربط الشرق بالغرب".

وأشار نبييف إلى أن بعض البلاد الغربية كانت تنظر في السابق إلى الممر الأوسط كطريق منافس و"لكن في السنوات الأخيرة تغيرت وجهة نظر تلك البلاد وزادت اهتماماتها ومنذ عام 2022 لوحظ اهتمام كبير من البلدان الغربية بالممر الأوسط".

وأكد الوزير أن أذربيجان ملتزمة بتعهداتها تجاه مشروع الممر الأوسط، مشيراً إلى أنه تم تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية بالكامل ومد آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية وبناء 3 مطارات دولية من أصل 9 في المناطق المحررة.

وأضاف الوزير نبييف أن أذربيجان استثمرت حوالي مليار دولار في جورجيا لتطوير خط سكة الحديد الواصل بين باكو وتبيليسي وقارص. كما شدد على وجود آفاق كبيرة لتطوير ممر زنكزور.