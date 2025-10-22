رحالة دوليون يزورون قراباغ وزنكزور الشرقية: زيارة لمسجد أغدام وجامعة خانكندي ومعرض لاتشين

لاتشين، 22 أكتوبر، أذرتاج

اختُتم اليوم الأول من زيارة لرحالة دوليين من 8 بلدان منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الأذربيجانيتين بقيادة رئيس نادي مؤتمر المسافرين الدوليين المتطرفين كوليا سبورين.

وقام الرحالة في البداية بزيارة مسجد الجمعة في مدينة أغدام وتفقدوا أنقاض متحف الخبز وبعد ذلك، عُقد اجتماع في جامعة قراباغ في خانكندي حيث تم إطلاعهم على أنشطة الجامعة وعلاقاتها الدولية.

وواصل الضيوف جولتهم في مدينة لاتشين، حيث زاروا وسط المدينة وتعرفوا على معرض يورد ومركز كيلابي للسيراميك للإبداع. وتم خلال الزيارة عرض تاريخ المدينة وتراثها الثقافي وتقاليدها الحرفية وإمكانيات بنيتها التحتية الحديثة.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بجولة على مدى يومين تشمل مسار أغدام وخانكندي ولاتشين وشوشا وفضولي.