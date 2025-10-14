مشاركون في الدورة الثالثة من المنتدى الوطني الأذربيجاني للتخطيط الحضري يصلون الى شوشا

شوشا، 15 أكتوبر، أذرتاج

وصل مشاركون في الدورة الثالثة من المنتدى الوطني الأذربيجاني للتخطيط الحضري الى مدينة شوشا رمز تاريخ وثقافة أذربيجان اليوم.

ويتعرف الضيوف خلال جولات تعريفية على معالم المدينة القديمة وأعمال إعادة البناء والترميم واسعة النطاق الجارية في شوشا.