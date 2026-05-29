انطلاق مهرجان الشاي والقهوة الأول في مدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 29 مايو، أذرتاج

شهدت ساحة "النصر" بمدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني يوم 29 مايو افتتاح فعاليات مهرجان الشاي والقهوة بمشاركة أكثر من 20 شركة محلية من مختلف مناطق أذربيجان لعرض منتجاتها.

ويهدف المهرجان المنظم بدعم "خدمة الترميم والبناء والإدارة في خانكندي وأغدره وخوجالي" إلى ترويج ثقافة الشاي والقهوة ودعم المنتجين المحليين إضافة إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية في المدينة.

ويحظى المهرجان بإقبال كبير من السكان والضيوف، حيث يتضمن برامج موسيقية وحفلات غنائية لفنانين بارزين فيما تستمر فعالياته حتى 30 مايو.