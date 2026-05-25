الرئيس إلهام علييف يعلن إعداد برنامج جديد لمعالجة الركود في القطاع الزراعي

باكو، 25 مايو، أذرتاج

أعلن الرئيس إلهام علييف خلال اجتماع تشاوري مكرس لقطاع الزراعة أن البرامج والقرارات المعتمدة سابقاً أحدثت تحولاً كبيراً، مشيراً إلى إعداد برنامج حكومي جديد سيتم اعتماده قريباً. وأوضح رئيس الدولة أن هذا الإجراء يأتي لمعالجة حالة الركود الملحوظة في نمو القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان استمرارية التنمية في هذا المجال الاستراتيجي.