سفير أذربيجان يقدم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني

باكو، 23 مايو، أذرتاج

قدم سفير أذربيجان لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تورال رضاييف أوراق اعتماده إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ونقل السفير رضايف تحيات الرئيس إلهام علييف مستعرضاً آفاق التعاون المتبادل في المنظمات الدولية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الغزواني بنتائج زيارته السابقة أذربيجان ضمن مؤتمر الكوب29 مؤكداً حرص بلده على تعزيز الروابط الودية وتطوير الشراكة مع باكو في المجالات الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.