وزير البيئة والموارد الطبيعية: التقييم البيئي الاستراتيجي يتطلب توافقا مع الوثائق الاستراتيجية القائمة في التخطيط

باكو، 22 مايو، (أذرتاج)

قال وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني رشاد إسماعيلوف في فعالية بعنوان "التقييم البيئي الاستراتيجي كأداة لتحقيق الأهداف المناخية في التخطيط الحضري" ضمن الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 انه تم إدراج أهدافنا الوطنية في إطار اتفاق باريس في وثيقة "المساهمات المحددة وطنيا المحدّثة الثالثة". وقد التزمت بلادنا بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2035.

أفادت وكالة أذرتاج أن التقييم البيئي الاستراتيجي يتطلب التوافق مع الوثائق الاستراتيجية القائمة في عمليات التخطيط، مشيرا إلى أن هذا النهج يتيح تحديد البصمة الكربونية والمخاطر البيئية المحتملة مسبقا وتقييم بدائل التنمية بشكل صحيح بناء على معلومات علمية، إضافة إلى الاستخدام الفعّال للموارد.