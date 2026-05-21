وزير فلسطيني يستعرض مأساة الإسكان في غزة خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو

باكو، 21 مايو، أذرتاج

صرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي في مقابلة مع وكالة أذرتاج بباكو بأن الحرب في قطاع غزة تسببت في تدمير 372 ألف منزل كلياً وحاجة 60 ألفاً آخر لترميم عاجل.

وأكد حجاوي على هامش مشاركته في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في أذربيجان أن هدف المشاركة في المنتدى إيصال الجانب الإنساني ومعاناة الشعب الفلسطيني للعالم، مشدداً على أن السكن ليس مجرد بناء من حجر بل هو وسيلة لمنح الأمل أيضا فيما أشار إلى إجراء لقاءات مع المسؤولين الأذربيجانيين والشركاء الدوليين لبحث سبل مواجهة هذه الأزمة الخانقة.