مهندسة خان يونس تستعرض أزمة الإسكان والبنية التحتية في غزة خلال الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو د

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

أكدت مهندسة مدينة خان يونس هيا الآغا في كلمتها خلال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بعاصمة أذربيجان باكو أن الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والقدرة على توفير السكن.

وأوضحت الآغا أن ندرة مواد البناء أدت إلى ارتفاع حاد في أسعارها، مما جعل عمليات الترميم الأساسية بالغة الصعوبة.

وأشارت إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي وفقدان سبل العيش دفع آلاف الأسر إلى العجز عن تلبية احتياجاتهم الضرورية وسط ظروف معيشية قاسية تفتقر لأدنى مقومات الاستقرار الحضري.