وكالة أذرتاج تواصل تغطيتها الإعلامية الشاملة للدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو - تقرير مصور

باكو، 21 مايو، أذرتاج

تواصل وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج تغطيتها الميدانية المكثفة لفعاليات اليوم الخامس من الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 المنعقد في باكو وذلك عبر فريق كبير من المراسلين والمصورين.

وتعمل الوكالة من استوديو البث بملعب باكو الأولمبي على نشر الأخبار بثماني لغات عالمية إضافة إلى إنتاج تقارير مرئية بخمس لغات لضمان نقل المناقشات والفعاليات الجارية في الأجنحة المختلفة بسرعة ودقة.

هذا وتأتي هذه التغطية الاحترافية لتعكس التزام الوكالة بتزويد القراء والمتابعين بالمعلومات المحدثة والمقابلات الحصرية من قلب الحدث وفقاً للمعايير الصحفية الدولية.