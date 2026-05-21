ممثلة الهند تشيد بتنظيم الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي ودور أذربيجان الريادي

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرحت ممثلة الهند شيفالي باترا سارين بأن الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو نظمت بمستوى عالٍ، مؤكدة أن المشاركة الواسعة تعكس دور أذربيجان النشط في الأجندة الحضرية العالمية.

وأشارت سارين في تصريح لوكالة أذرتاج إلى أن المنتدى يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات بين البلاد حول القضايا الراهنة المتعلقة ببناء مدن مستدامة وصامدة.