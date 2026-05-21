مسيرة للنساء بالزي الوطني في باكو ضمن فعاليات الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي

باكو، 21 مايو، أذرتاج

نظمت الوكالة الأذربيجانية لدعم المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مؤسسة ميرزا علي أكبر صابر مسيرة لنساء أذربيجانيات بالزي الوطني في وسط مدينة باكو وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي دورتها الـ13 الووف13.

ولاقت الفعالية اهتمامًا كبيرًا من قبل السكان والضيوف الأجانب على حد سواء.

وأبلغت رئيسة مؤسسة ميرزا علي أكبر صابر سوداء طاهرلي وهي حفيدة الشاعر المرموق أن المسيرة امتدت على مسار يضم برج العذراء والمدينة القديمة (إيتشاري شهر) وتمثال ناتوان والحديقة الوطنية البحرية وحديقة خاقاني وساحة النافورات وتمثال صابر.

وأوضحت طاهرلي أن الهدف من المسيرة هو التعريف بالتراث الوطني وإثارة الاهتمام بالأزياء الوطنية وشالات الكلاغاي الحريرية التقليدية.

وأشارت طاهرلي إلى أن تنظيم هذه الفعالية ضمن فعاليات الووف13 وقبيل يوم الاستقلال يحمل دلالات رمزية خاصة.