رئيس وزراء جورجيا: تمديد اتفاقية الغاز الطبيعي مع أذربيجان 20 عاماً إضافية

باكو، 21 مايو، أذرتاج

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزي أنه تم تمديد مدة الاتفاقية لمدة 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي مع أذربيجان نتيجة محادثات مثمرة مع الجانب الأذربيجاني.

ووجه كوباخيدزي الشكر لأذربيجان على هذا الاتفاق.

وأضاف أن كل سؤال طرحه خبير الطاقة خلال المناظرات التلفزيونية قوبل بمفاوضات ملموسة أعقبها اتفاق ملموس.