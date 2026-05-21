ممثل الرئيس الخاص: أذربيجان تنفّذ أكبر برامج إعادة الإعمار والعودة في المنطقة

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف للصحفيين بأن هذا التحدي لا يتعلق فقط بكيفية إعادة بناء المدن بعد الأزمات، بل بإعادة بناء الحياة والمجتمعات والأمل أيضا. وبالنسبة لأذربيجان، فإن هذا الأمر شخصي تماما. فعلى مدى نحو 30 عاما عاش النازحون داخلياً على أمل العودة يوما ما إلى منازلهم ومجتمعاتهم. وقد دُمّرت مدن وقرى بأكملها في الأراضي المحررة. وفي بعض المناطق كانت حجم الدمار هائلا لدرجة أنه لم يتبق سوى مشاهد مدن مدمرة وبنية سكنية منهارة.

وأضاف حسينوف أن إعادة الإعمار لا تقتصر على الطوب والخرسانة فقط، بل وتبدأ عملية التعافي عندما يتمكن الناس من تخيّل مستقبل في موطنهم الأصلي. وهذا ما يُسمّى "الشعور بالانتماء".

وأوضح أن أذربيجان تنفّذ اليوم أحد أكبر برامج إعادة الإعمار والعودة في المنطقة. وقد تم تخصيص موارد مالية كبيرة لأعمال الإعمار وإعادة البناء. وفي المناطق التي أمثلها في أغدام وفضولي وخوجاوند، نقوم بإعادة بناء المدن والقرى من الصفر، بالاعتماد على رؤية طويلة الأمد تقوم على الاستدامة والشمولية والمرونة.