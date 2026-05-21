مشارك في الووف13: يجب أن تكون تخطيط المدن متوافقا مع احتياجات الإنسان

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

تُعدّ إحدى أبرز المشكلات التي تواجه مدن العالم في العصر الحديث هي التوسع العمراني السريع والذي يؤدي إلى عدم كون المدن دائما ملائمة ومتاحة للجميع.

قالت الطالبة رقد ياسر من جامعة آدا الأذربيجانية المشاركة في الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للتنمية الحضرية الووف13 في تصريح لوكالة أذرتاج إن هذا التوسع السريع يجعل من المدن أحيانا غير قادرة على تلبية احتياجات جميع السكان.

وفقا لها، يجب أن يُؤخذ في تخطيط المدن احتياجات الناس الأساسية بعين الاعتبار بشكل أكبر مثل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية الأخرى. وعندما لا يتم توفير هذه الاحتياجات، يضطر السكان إلى الانتقال من الضواحي إلى مراكز المدن.

كما أشارت إلى أهمية تنفيذ خطط حضرية هادفة في المناطق الضواحي بحيث يتم إنشاء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية اجتماعية ضرورية أخرى، مما يسهم في تحسين جودة حياة السكان.