مستشار كيني: البنية التحتية الحديثة في أذربيجان نموذج لمدن المستقبل

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرح المستشار الشاب للمبادرة العالمية "مسيرة من أجل الكوكب" القادم من كينيا جوزيف سيلالي لوكالة أذرتاج بأن المناقشات التي أُجريت في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 جمعت بين الأشخاص الذين يسعون لحل المشاكل القائمة في مجال التخطيط والتصميم الحضري وشملت العروض المقدمة ضمن فعاليات المنتدى مشاريع من مدينة بوغوتا الكولومبية إضافة إلى مدن المستقبل التي يتم بناؤها في آسيا.

وأكد سيلالي أن الاهتمام الخاص نالته البنية التحتية الحديثة التي شكلتها أذربيجان في مجال إعادة الإعمار الاقتصادي والهندسة المعمارية في فترة ما بعد الحرب.

وأشار إلى أن نموذج التنمية هذا يُقيَّم كنموذج مستقبلي للمجتمعات الخارجة من النزاعات، وخاصة للبلاد الأفريقية، معتبرًا أن الخبرة الأذربيجانية في مجال التخطيط الحضري والتنمية تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لأفريقيا.