أوروغواي تؤكد ضرورة التنسيق الاستراتيجي لتحقيق التوسع في الإسكان

باكو، 21 مايو، أذرتاج

صرحت وزيرة الإسكان والتخطيط المكاني الأوروغوايية تاما مارين في كلمتها خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو بأن تحقيق الوصول إلى السكن يعتمد بشكل أساسي على تكامل التخطيط العمراني والتمويل والسياسات العامة.

وأكدت مارين على ضرورة معالجة عجز الوحدات السكنية عبر مشاريع شاملة تمنع التمييز وتضمن الشفافية في إدارة الأراضي.

وأشارت الوزيرة إلى اعتماد أوروغواي على لجان عمل مجتمعية ووحدات تخطيط متخصصة لضمان إشراك السكان في صياغة المشاريع الإسكانية بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.