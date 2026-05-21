الووف13: جلسة بعنوان "السكن والتعليم: دور البيئة السكنية في مناهج العمارة" في الجناح الأذربيجاني

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

تُعقد جلسة بعنوان "السكن والتعليم: دور البيئة السكنية في مناهج العمارة" ضمن معرض أوربان إكسبو في الجناح الأذربيجاني في إطار الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة الحضري العالمي الووف13.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجلسة يشارك فيها كل من نائبة عميد كلية التصميم والعمارة في جامعة آدا والمحاضِرة في جامعة البوليتكنيك في ميلانو نورا لومبارديني والأستاذة المساعدة في تصميم العمارة بكلية التصميم والعمارة في جامعة آدا ليلى حسنوفا والأستاذ المشارك في الشؤون العامة بكلية الشؤون العامة والعلاقات الدولية في الجامعة أنار ولييف ونائب عميد كلية التصميم والعمارة في الجامعة والمحاضر في جامعة البوليتكنيك في ميلانو ماركو بوفاتي.

وتُعقد الجلسة بصيغة سؤال وجواب.