امين حسينوف: الغالبية العظمى من مصادر الكهرباء في قراباغ وزنكزور الشرقية تعتمد على الطاقة البديلة
باكو، 21 مايو، (أذرتاج)
صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجازوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف للصحفيين على هامش الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بأن الغالبية العظمى من الطاقة الكهربائية في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية تأتي في جوهرها من مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح أنه يتم أولاً استخدام محطات الطاقة الكهرومائية، مما يساهم في تشكيل قاعدة اقتصادية مستدامة في المنطقة.
وأضاف حسينوف أن هناك العديد من المشاريع مع شركاء مختلفين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن كل مشروع يتم تحليله وتنفيذه بشكل منفصل.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
حوار بين الأقاليم في باكو حول التعاون بين دول الجنوب في المجال الحضري
- 21.05.2026 [20:59]
ليلى علييفا تلتقي ملك إسواتيني مسواتي الثالث
- 21.05.2026 [20:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
- 21.05.2026 [19:20]
أذربيجان وإسواتيني توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التعدين
- 21.05.2026 [18:42]
وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث آفاق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
- 21.05.2026 [17:40]
فريد جعفروف: حماية التراث الثقافي مسؤولية إنسانية عالمية
- 21.05.2026 [16:59]
مناقشة تبادل تجربة "آسان خدمة" مع طاجيكستان
- 21.05.2026 [16:32]
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تصل إلى أذربيجان
- 21.05.2026 [15:40]
الأمم المتحدة تؤكد أهمية التمويل الداخلي في حل أزمات الإسكان
- 21.05.2026 [15:17]
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعو لدعم سياسات الإسكان عالمياً
- 21.05.2026 [15:06]
الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني: حققنا الأهداف المحددة في هذه المرحلة
- 21.05.2026 [14:55]
ممثل الرئيس الخاص: جميع المشاريع في شوشا تُنفَّذ بما يتماشى مع التراث الوطني
- 21.05.2026 [14:52]
مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان فرنسا
- 21.05.2026 [14:47]
الووف13: ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في زيارة إلى مدينة شَمَاخي
- 21.05.2026 [13:22]
مستشار كيني: البنية التحتية الحديثة في أذربيجان نموذج لمدن المستقبل
- 21.05.2026 [13:17]
مشارك في الووف13: يجب أن تكون تخطيط المدن متوافقا مع احتياجات الإنسان
- 21.05.2026 [13:05]
أوروغواي تؤكد ضرورة التنسيق الاستراتيجي لتحقيق التوسع في الإسكان
- 21.05.2026 [12:40]
مسؤولة مصرية: حصلنا على 2ر1 مليار دولار من البنك الدولي كدعم
- 21.05.2026 [12:25]
رئيس وزراء جورجيا: تمديد اتفاقية الغاز الطبيعي مع أذربيجان 20 عاماً إضافية
- 21.05.2026 [11:36]
وزير غيني: لا يمكن تنفيذ مشاريع التخطيط الحضري دون مراعاة العوامل المناخية
- 21.05.2026 [11:33]
نتائج الجولة الثانية والثلاثين بدوري الممتاز لكرة القدم
- 21.05.2026 [10:33]
زلزال في بحر الخزر
- 21.05.2026 [10:26]
العودة الكبرى: جبرائيل تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 21.05.2026 [10:21]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الاتحاد الروسي
- 20.05.2026 [20:20]
وزير الخارجية يستقبل المدير السياسي لدائرة العمل الخارجي الأوروبي
- 20.05.2026 [20:11]
منتدى رفيع المستوى حول جودة الهواء ضمن الووف13 بمبادرة من ليلى علييفا
- 20.05.2026 [20:09]
وزير الخارجية الأذربيجاني يناقش مع الأمين العام لمجموعة د8 فرص التعاون
- 20.05.2026 [19:45]
مسؤول بحريني: مدينة باكو القديمة تشكل مصدر إلهام لنموذجنا الحضري
- 20.05.2026 [19:33]
نائبة وزير كولومبية: مشاريع أذربيجان للمدن الذكية في قراباغ تثير اهتمامنا
- 20.05.2026 [19:23]
عضو البرلمان الأوروبي: أزمة السكن تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي العالمي
- 20.05.2026 [17:53]
نادي قراباغ الأغدامي الأذربيجاني يتعاقد مع الجناح الفرنسي مغربي الأصل
- 20.05.2026 [17:13]
أبو ظبي تستضيف المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح
- 20.05.2026 [16:22]
ملك إسواتيني يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 20.05.2026 [16:13]
إطلاق "جائزة باكو للتخطيط الحضري" بالتعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة
- 20.05.2026 [16:07]
سكة حديد أذربيجان تعلن أسعار تذاكر رحلات القطار بين باكو وتبليسي
- 20.05.2026 [15:47]
سكة حديد أذربيجان تعلن أسعار تذاكر رحلات القطار بين باكو وتبليسي
- 20.05.2026 [15:22]
فعالية خاصة لمستخدمي لغة الإشارة والأشخاص الشاملين ضمن الووف13
- 20.05.2026 [15:22]
نائب الوزير السوري: المنتدى الحضري العالمي فرصة لتشكيل مستقبل المدن
- 20.05.2026 [14:20]
مناقشة مكافحة التلوث البلاستيكي والاقتصاد الدائري في باكو
- 20.05.2026 [12:54]
مناقشة إعادة إعمار قراباغ وزنكزور الشرقية في منتدى الووف13 بباكو
- 20.05.2026 [12:52]
خبير بريطاني يدعو لتعزيز المساحات الخضراء لمواجهة التغير المناخي بباكو
- 20.05.2026 [12:20]
ممثلة جمعية المراكز الحضرية المنغولية تؤكد على دور المجتمع في التخطيط الحضري
- 20.05.2026 [11:54]
وزير الإسكان السعودي يشيد بالنهضة العمرانية في أذربيجان
- 20.05.2026 [11:38]
ملك إسواتيني يزور المدرسة العليا للنفط التابعة لشركة سوكار في باكو
- 20.05.2026 [11:23]
ممثل باكستاني: أخطط لتطبيق ما تعلمته في الووف13 في بلدي
- 20.05.2026 [11:14]
أذربيجان وكينيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في التخطيط الحضري المستدام
- 20.05.2026 [11:04]
مسؤول صيني: الووف13 في باكو تتميز بصيغتها المبتكرة
- 20.05.2026 [10:57]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 20.05.2026 [10:51]
انخفاض سعر برميل النفط
- 20.05.2026 [10:49]
برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار
- 20.05.2026 [10:09]
تقرير فوتوغرافي يوثق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الووف13 في باكو
- 19.05.2026 [21:06]
أذربيجان تعلن إحصائيات النساء العاملات في القوات المسلحة
- 19.05.2026 [21:00]
عرض فني شامل لمركز دوست للإبداع ضمن فعاليات الووف13 بباكو
- 19.05.2026 [20:58]
منتدى خبراء المدن الدولي يبحث سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية بباكو
- 19.05.2026 [20:50]