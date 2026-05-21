امين حسينوف: الغالبية العظمى من مصادر الكهرباء في قراباغ وزنكزور الشرقية تعتمد على الطاقة البديلة

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجازوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف للصحفيين على هامش الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بأن الغالبية العظمى من الطاقة الكهربائية في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية تأتي في جوهرها من مصادر الطاقة البديلة.

وأوضح أنه يتم أولاً استخدام محطات الطاقة الكهرومائية، مما يساهم في تشكيل قاعدة اقتصادية مستدامة في المنطقة.

وأضاف حسينوف أن هناك العديد من المشاريع مع شركاء مختلفين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن كل مشروع يتم تحليله وتنفيذه بشكل منفصل.