وزير غيني: لا يمكن تنفيذ مشاريع التخطيط الحضري دون مراعاة العوامل المناخية

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرح وزير التخطيط الحضري والإسكان والتخطيط الإقليمي الغيني محمد لامين سي سافان المشارك في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 لمراسلة وكالة أذرتاج بأنه لا يمكن فصل قضية الإسكان عن الأرض ولا فصل الأرض عن المناخ مؤكدا أنه يجب مراعاة العوامل المناخية عند تنفيذ كل مشروع بناء وتخطيط حضري.

وأشار الوزير سافان إلى أن الخبرات الإيجابية التي تم اكتسابها خلال منتدى باكو الحالي ستساهم في تحسين سياسات غينيا وتمكينها بالتعاون مع الشركاء الحاليين من توفير مساكن لائقة لمواطنيها وضمان حصولهم على ملكية آمنة ومضمونة قانونيًا.