جلسة النقاش في الووف13: السكن في صميم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد الأزمات

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

تقام جلسة النقاش تحت عنوان "السكن في صميم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد الأزمات" ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة الحضري العالمي الووف13.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الفعالية تبحث أسباب وضع توفير السكن في مركز عمليات الاستجابة للأزمات والتعافي وإعادة الإعمار في المدن المتضررة من النزاعات والصدمات المناخية والكوارث الطبيعية. فعندما تُدمَّر المنازل، لا تقتصر الخسارة على المباني المادية فقط، بل وتمتد إلى الإضرار بالأمن والكرامة وسبل العيش والتماسك الاجتماعي أيضا.

كما تتناول الجلسة كيفية تمكّن الحكومات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص من إعادة بناء المنازل والأحياء السكنية على نطاق واسع إلى جانب حماية حقوق السكن والأراضي والملكية.