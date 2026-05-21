امين حسينوف: لدينا العديد من النماذج التي يمكن أن نعرضها للعالم في مجال إعادة الإعمار والبناء

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف للصحفيين بأن انعقاد حدث مثل الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو يعد أمرًا بالغ الدلالة مؤكدا أن أذربيجان تمتلك مكانة فريدة في مجال التخطيط الحضري عالميًا في السنوات الأخيرة وأن أعمال الترميم وإعادة البناء والإعمار الجارية في المناطق المحررة من الاحتلال تمثل مثالاً بارزًا على ذلك فيما أشار إلى أن هذا الحدث يمثل أيضًا فرصة كبيرة لتطبيق الخبرات الدولية الرائدة في عملهم.

وأضاف حسينوف أن إحدى جلسات المنتدى خُصصت لموضوع إعادة إعمار المناطق والمدن الحضرية المدمرة نتيجة النزاعات وتبادل الخبرات المختلفة في هذا الشأن.

وأوضح أنه يتم في هذا الإطار تبادل الأفكار والتجارب الأذربيجانية حول كيفية إعادة بناء مدينة أغدام التي تسمى "هيروشيما القوقاز" إضافة إلى مدينة فضولي والعديد من المدن الأخرى المحررة التي تعرضت لأعمال تخريبية نتيجة الاحتلال، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المناقشات مفيدة للجميع.