مسؤولة مصرية: حصلنا على 2ر1 مليار دولار من البنك الدولي كدعم

باكو، 21 مايو، أذرتاج

كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمصر مي عبد الحميد في كلمتها خلال الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 عن تخصيص 2ر1 مليار دولار إجمالي تمويلات من البنك الدولي لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق اعتمد نظاماً دقيقاً لتوجيه الدعم لمستحقيه بناءً على فئات الدخل مع استبعاد مالكي الوحدات السكنية لضمان العدالة.

وأكدت أن هذه التمويلات ساهمت في جذب استثمارات إضافية من البنوك الخاصة لبناء مدن جديدة متكاملة الخدمات وربطها بالمراكز الحضرية، مشيرة إلى أن النظام المتبع يهدف إلى الموازنة بين حجم الدعم ومستويات الدخل السنوي المحددة.