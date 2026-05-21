الووف13: ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في زيارة إلى مدينة شَمَاخي

شماخي، 21 مايو، (أذرتاج)

في إطار الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للتنمية الحضرية (الووف13) التي تُعقد خلال الفترة ما بين 17 -22 مايو، نُظمت جولة إعلامية إلى مدينة شاماخي لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يزورون البلد وذلك بمبادرة مشتركة بين وكالة تطوير الإعلام وشركة التشغيل الأذربيجانية لفعاليات الووف13.

أفادت وكالة أذرتاج أن الصحفيين الأجانب سيقومون بزيارة مواقع تعكس التاريخ العريق والتراث الثقافي الغني لأذربيجان