الممثل الخاص للرئيس: تخصيص 25 مليار مانات لإعادة إعمار المناطق المحررة في أذربيجان

باكو، 21 مايو، أذرتاج

صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بولايات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف لصحفيين خلال مشاركته في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو بأن الدولة خصصت نحو 25 مليار مانات لإعادة إعمار المناطق المحررة مؤكداً انتقال 13 ألف و700 مواطن من اللاجئين والنازحين السابقين إلى أغدام وفضولي وخوجاوند حتى الآن.

وأوضح حسينوف أن إجمالي عدد السكان والعاملين في هذه الولايات تجاوز 50 ألف شخص مع استهداف إعادة توطين 30 ألف مواطن إضافي حتى نهاية عام 2026.

وأشار المسؤول إلى أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على استكمال المجمعات السكنية الجديدة في مدينة أغدام وإنجاز أعمال البناء في قريتي دولت يارلي وبئر أحمدلي بولاية فضولي وفق الجداول الزمنية المحددة.