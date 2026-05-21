رئيس جمعية ضحايا الألغام: مشكلة الألغام تعيق عمليات التخطيط الحضري وإعادة الإعمار في أذربيجان

باكو، 21 مايو، أذرتاج

صرح رئيس جمعية ضحايا الألغام في أذربيجان ري كريم أوغلو خلال مشاركته في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو بأن تلوث الأراضي بالألغام يمثل العائق الأكبر أمام برنامج العودة الكبرى وإعادة البناء والإعمار في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأوضح كريم أوغلو في تصريح لوكالة أذرتاج أن أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين المحررتين تحتوي على نحو 5ر1 مليون لغم وذخيرة غير منفجرة زرعتها أرمنيا، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ وتيرة بناء المدن والقرى الذكية الحديثة.

وأكد المسؤول أن خطر الألغام يعيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية ويصعب العودة الآمنة للمواطنين إلى ديارهم، مشدداً على أن تطهير هذه الأراضي يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة التي يناقشها المنتدى العالمي في باكو.