الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو يستعرض سبل تطوير سياسات الإسكان عبر التعاون متعدد الأطراف

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استضاف الجناح الأذربيجاني ضمن أعمال الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو جلسة مشتركة نظمها مركز نظامي الكنجوي الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واللجنة الحكومية الأذربيجانية للتخطيط العمراني لمناقشة تحديات سياسات الإسكان العالمية.

وركزت الجلسة التي شارك فيها أنار قولييف وملادن إيفانيتش وباتريشيا اسكتلندا وميمونة محمد شريف على آليات التنفيذ المحلي لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.

وأكد المشاركون أن المدن تمثل مراكز للابتكار ولكنها تواجه تحديات جسيمة تتعلق بنقص السكن ومخاطر المناخ ومحدودية الموارد الأرضية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والحكومات الوطنية لدعم الهياكل المحلية بأدوات تمويل مبتكرة ونماذج حوكمة متطورة تهدف إلى توسيع القدرات المؤسسية وتوفير سكن ملائم وشامل للجميع وفقاً للمعايير الدولية المقررة.