ممثل الرئيس الخاص: جميع المشاريع في شوشا تُنفَّذ بما يتماشى مع التراث الوطني

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

قال ممثل الرئيس الخاص في ولاية شوشا آيدين كريموف خلال فعالية بعنوان "إعادة بناء التخطيط الحضري: كيف أنشأت أذربيجان مختبر الابتكار للتحول الحضري" التي أُقيمت في إطار دورة المنتدى الحضري العالمي الثالثة عشرة الووف13 إن أكبر صعوبة وخصوصية تتعلق بشوشا تكمن في أن جميع مشاريعنا يجب أن تتوافق مع معايير ومتطلبات حماية التراث الوطني.

وأوضح أن ذلك يشمل أيضا الطراز المعماري موضحا أنه "إذا قمتم بزيارة مجمعنا السكني في شوشا لاحظتم أنه تم استخدام أحجار طبيعية نادرة ومحلية في واجهات المباني، مما منحها مظهرا جميلا ومميزا للغاية".