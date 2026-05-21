الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني: حققنا الأهداف المحددة في هذه المرحلة

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولاية شوشا آيدين كريموف في كلمته خلال حلقة نقاش بعنوان "إعادة بناء التخطيط الحضري : كيف أنشأت أذربيجان مختبر الابتكار للتحول الحضري" منعقدة في إطار الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو إن الهدف كان الوصول إلى أهداف المرحلة الأولى من برنامج العودة الكبرى مشيرا إلى أن هذه المرحلة تنتهي هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج أن كريموف أضاف أن جميع الأهداف المحددة في هذه المرحلة قد تم تحقيقها تقريبا في جميع الأراضي المحررة.