مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان فرنسا

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

نشر الرئيس إلهام علييف في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أفادت أذرتاج ان الرئيس علييف كتب في المنشور المنشور "اتصل بي اليوم هاتفيا الرئيس إيمانويل ماكرون (@EmmanuelMacron) و استعرضنا خلال المكالمة الهاتفية الشؤون المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين أذربيجان وفرنسا وتبادلنا الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقشنا التطورات الإقليمية والعالمية".