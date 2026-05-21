الأمم المتحدة تؤكد أهمية التمويل الداخلي في حل أزمات الإسكان

باكو، 21 مايو، أذرتاج

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلوديا روسباخ في كلمتها خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو أن البلدان الناجحة في معالجة ملف الإسكان تعتمد بشكل أساسي على تطوير أنظمة التمويل المحلي.

وأوضحت روسباخ أن غياب آليات التمويل الداخلي يؤدي إلى تشتت المجتمعات وفشل خطط الإعمار، مشددة على أن الإسكان يمثل تحدياً هيكلياً يتطلب تركيزاً خاصاً.

ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة إدراج تعزيز رأس المال الاجتماعي ودعم المجتمعات المحلية ضمن الخطط الإنسانية، مؤكدة أن التركيز على هذه الجوانب هو السبيل الوحيد لضمان التنمية المستدامة وإيجاد حلول جذرية لمشاكل السكن.