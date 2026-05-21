الرئيس المشارك لمركز نظامي الكنجوي الدولي يؤكد أهمية التمكين المحلي في التنمية الحضرية

باكو، 21 مايو، أذرتاج

صرح الرئيس المشارك لمركز نظامي الكنجوي الدولي إسماعيل سراج الدين في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتاج خلال مشاركته الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بأن تعزيز صلاحيات المجتمعات المحلية يمثل الأولوية القصوى لمواجهة تحديات الإسكان العالمية.

وأوضح سراج الدين أن التباين الاقتصادي بين البلاد يستوجب التحول من نموذج الإدارة المركزية "من الأعلى إلى الأسفل" إلى آليات فعالة تعتمد مبدأ "من القاعدة إلى القمة".

وأكد المسؤول الدولي السابق أن تمكين السكان من إدارة أحيائهم واستثمار إمكاناتهم الداخلية يعد ركيزة أساسية لتحقيق حلول جذرية ومستدامة لمشاكل التوسع الحضري مشدداً على ضرورة تبني نهج شامل يضمن مشاركة الجميع في صنع القرار.