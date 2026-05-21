فريد جعفروف: حماية التراث الثقافي مسؤولية إنسانية عالمية

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرح نائب وزير الثقافة الأذربيجاني فريد جعفروف في جلسة النقاش بعنوان " النموذج الأمني: الإحياء الثقافي المستدام والمعزز لمدن ما بعد النزاعات" ضمن الووف13 بان حماية التراث الثقافي ليست مجرد قضية ثقافية فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية عالمية وأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والاستقرار أيضا.

وأشار إلى أنه بعد الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أذربيجان، تم إطلاق برنامج واسع النطاق لإعادة الإعمار في البلاد بقيادة الرئيس إلهام علييف. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ برنامج "العودة الكبرى" إلى قراباغ وزنكزور الشرقية".

كما أضاف: "في غضون سنوات قليلة فقط، تحولت آثار الدمار إلى نهضة جديدة. ففي المناطق المحررة، يتم تشييد مدن وقرى جديدة وجسور ومدارس ومتاحف ومؤسسات ثقافية، إضافة إلى بنية تحتية للطاقة الخضراء. تتم إعادة ترميم المساجد والمعالم التاريخية، فيما تعود الحياة الثقافية إلى الازدهار من جديد".