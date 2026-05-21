الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 تناقش في باكو تأثير التخطيط الحضري العصبي على الرفاه النفسي

باكو، 21 مايو، أذرتاج

شهدت الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو جلسة بعنوان "التخطيط الحضري العصبي" تناولت كيفية تأثير البيئة الحضرية على تشكيل الدماغ وسلوك الإنسان ورفاهه النفسي.

وناقش المتحدثون ومن بينهم أنار ولييف وشهناز بدلوفا وفيدان سيد بكلي دور العمارة والسياسات العامة في تحديد مستويات التوتر وتفاعل العلاقات الاجتماعية في المدن.

وأكد المشاركون أن المدن لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل وتمتد لتؤثر على عواطف وتفكير الأفراد، مشددين على ضرورة تحقيق تكامل وثيق بين علوم الأعصاب وعلم النفس والتخطيط العمراني لتصميم مدن مستقبلية تعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الشاملة للسكان.