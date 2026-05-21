برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعو لدعم سياسات الإسكان عالمياً

باكو، 21 مايو، أذرتاج

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلوديا روسباخ في كلمتها خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو أن ارتفاع أسعار الأراضي يتطلب سياسات عقارية فعالة لمواجهة أزمة السكن العالمية.

وأوضحت روسباخ أن تجاوز فجوة التمويل يستوجب تكامل الموارد المحلية والدولية، مشددة على ضرورة تقديم البلاد إعانات مالية وضمانات حكومية، خاصة في المجتمعات ذات الأجور المنخفضة التي يصعب فيها تملك الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن بناء البنية التحتية الحضرية وتبني استراتيجيات تمويلية يعد ركيزة أساسية لانتشال الملايين من الفقر وتوفير سكن ميسر للجميع على غرار التجارب الناجحة في الصين والولايات المتحدة.