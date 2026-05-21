مناقشة تبادل تجربة "آسان خدمة" مع طاجيكستان

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

اطّلع نائب مدير وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان على نشاط مركز "آسان خدمة".

وقدّم نائب رئيس الوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان جيهون سلمانوف للضيف معلومات مفصلة حول مختلف مجالات نشاط الوكالة الحكومية، بما في ذلك مراكز "آسان خدمة" والمشاريع المنفذة في مجال الابتكارات الاجتماعية والتي أُنشئت بمبادرة من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الوكالة الحكومية انه فقد تم التأكيد على حصول الوكالة في عام 2015 على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة وفي عام 2019 على الجائزة الخاصة للأمم المتحدة في مجال تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق الإدارة الرقمية وفي عام 2023 على جائزة خاصة ضمن برنامج "التميز الحكومي العالمي" بعد اختيار "آسان خدمة" كـ"أكثر خدمة حكومية تقدما في العالم"، إضافة إلى نجاح تطبيق نموذج "آسان خدمة" في عدد من الدول المختلفة.

خلال الاجتماع، جرت مناقشات حول تبادل تجربة "آسان خدمة" مع الجانب الطاجيكي.

كما تعرف نائب مدير وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان على مركز "INNOLAND" للحضانة والتسريع ومركز "آسان خدمة" ومؤسسة "آباد".