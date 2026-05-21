الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو يستعرض سبل تعزيز الصحة عبر سياسات الإسكان المستدام

باكو، 21 مايو، أذرتاج

شهدت الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو انعقاد جلسة "الأمم المتحدة الواحدة" لمناقشة تعزيز النتائج الصحية من خلال سياسات الإسكان المستدام بمشاركة اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج المستوطنات البشرية.

وركز الحوار متعدد القطاعات على دراسة تأثير جودة السكن والشمول الاجتماعي والمرونة المناخية على الصحة العامة في البيئات الحضرية وتحويل هذه المفاهيم إلى حلول عملية متكاملة.

وأكد المشاركون أن قضية السكن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الإنسان والنظم البيئية، حيث تؤثر عوامل الموقع والوصول إلى الخدمات والبنية التحتية على الإنتاجية الاقتصادية والمخرجات التعليمية.

وشددت الجلسة على أن مواجهة تحديات التوسع الحضري تتطلب تنسيقاً بين قطاعات الطاقة والنقل والتمويل العقاري، مشيرة إلى دور منظومة الأمم المتحدة في دعم الحكومات لتبني نماذج إدارة متطورة تتجاوز النهج المجزأ بهدف تحقيق المساواة وتعزيز الصمود الحضري للفئات الأكثر ضعفاً.