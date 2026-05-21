وزيرة الإسكان البحرينية تؤكد أهمية الصمود الحضري خلال الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

باكو، 21 مايو، أذرتاج

صرحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحي في كلمتها خلال مشاركتها في الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو بأن التحديات الناجمة عن الأزمات تستوجب تعزيز آليات الاستعداد للطوارئ وسياسات الصمود الحضري.

وأوضحت الرميحي أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل إعادة الإعمار الفني وتعويض الأسر المتضررة.

وأكدت الوزيرة الرميحي استمرار الجهود المؤسسية لضمان التعافي السريع للمجتمعات واستعادة ظروف الحياة الطبيعية، مشددة على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الحالية لإدراجها ضمن استراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة مستقبلاً.