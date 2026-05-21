لبنان يستعرض حجم الدمار في تراثه التاريخي خلال الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13

باكو، 21 مايو، (أذرتاج)

صرحت مستشارة وزارة المالية اللبنانية كلودين كركي في كلمتها خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 بباكو بأن الأزمة المستمرة ألحقت أضراراً جسيمة بقطاع الإسكان والإرث الثقافي.

وأوضحت كركي أن 18 شهراً من النزاع أدت إلى تدمير 55 قرية تاريخية في جنوب لبنان وتضرر مئات المباني الأثرية والأسواق القديمة، بما في ذلك المناطق المدرجة ضمن قائمة اليونسكو في بعلبك وصور.