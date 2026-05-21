وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث آفاق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوقوتشي دانيلز.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وإدارة عمليات الهجرة، حيث أطلع الوزير بايراموف المسؤولة الدولية على مشاريع البنية التحتية الضخمة في الأراضي المحررة وتفاصيل برنامج العودة الكبرى لضمان عودة النازحين بشكل مستدام.

ومن جانبها، أشادت دانيلز بالإصلاحات الأذربيجانية في مجال الهجرة وجهود إعادة تأهيل المناطق المحررة، مؤكدة استعداد منظمتها لمواصلة دعم المشاريع المشتركة وتطوير آليات الإدارة الميدانية.

واختتم الطرفان اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين أذربيجان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية المشتركة.