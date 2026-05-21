جولة إعلامية للصحافة الأجنبية المشاركة في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 إلى مدينة شاماخي القديمة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

نظمت وكالة تطوير الإعلام وشركة عمليات الووف13 أذربيجان جولة ميدانية لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية إلى مدينة شاماخي القديمة على هامش فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو.

وبدأت الجولة بزيارة مسجد جمعة في شاماخي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 743 م ويعد من أقدم المعالم الإسلامية في القوقاز، حيث اطلع الصحفيون على هندسته المعمارية الفريدة وجهود ترميمه.

كما زار الوفد مجمع "ميسري" لصناعة النبيذ للتعرف على إمكانات المنطقة في زراعة الكروم واختتمت الجولة في قرية "دميرتشي" التاريخية التي تشتهر بحرفة الحدادة التقليدية منذ القرن الخامس عشر.

هذا وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي العريق لأذربيجان ودمج المسارات السياحية والتاريخية ضمن الأجندة الإعلامية للمنتدى الدولي.