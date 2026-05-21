أذربيجان وإسواتيني توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التعدين

باكو، 21 مايو، أذرتاج

وقعت شركة "آذر غولد" مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد الطبيعية والطاقة في مملكة إسواتيني لتعزيز التعاون في مجال الصناعات التعدينية.

وقع الوثيقة رئيس مجلس إدارة الشركة ذاكر إبراهيموف ووزير الموارد الطبيعية الإسواتيني الأمير لونكوكهيلا لتشمل مجالات التنقيب الجيولوجي والتعاون التقني وفرص الاستثمار.

وبموجب المذكرة، يتبادل الطرفان البيانات الجيولوجية والتنظيمية ويجريان تقييمات للموارد المعدنية ودراسات جدوى مشتركة.

كما ينص الاتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة وتبادل الخبرات الفنية وتنظيم زيارات ميدانية لاستكشاف نماذج استثمارية جديدة وتهدف هذه الشراكة إلى تعميق العلاقات الثنائية وبناء تعاون استراتيجي طويل الأمد في قطاع التعدين بين البلدين.